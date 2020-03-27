舉手投足宛如貴婦名媛的林宜靜，發跡自新北市新莊區，也身兼「馬上創意有限公司」總經理，成交的珠寶最高單價超過新台幣三百萬元，年營業額破億元。

投入珠寶業十八年，林宜靜去年拿到師範大學國際時尚高階管理碩士，事業迎來大突破。

林宜靜設計的成品，除了賣給客戶及其他銀樓，去年還打入雲頂集團的供應鏈。雲頂集團是馬來西亞最大的休閒娛樂集團，馬國前五十大富豪中，雲頂集團林氏家族就占八席，業務遍及全球，旗下最知名的海外業務則屬「麗星郵輪」。

「某次聽朋友說，「麗星郵輪」想找配合廠商，我決定以『招財』為主題，畢竟會到郵輪消費的人，都希望自己『福到好運到』，招財飾品一定受歡迎。」為了讓雲頂集團買單，林宜靜自己做簡報，報告前兩周起，每天至少花二個小時，對著鏡子練習。

和麗星郵輪合作推出的「貔貅手環」，招財寓意受到喜愛。（圖／馬景平攝）

林宜靜不斷沙盤推演，「為什麼招財要用貔貅咬錢，而不是麒麟？」她自問自答笑說：「『因為貔貅沒有屁眼，只進不出！』雲頂集團覺得很有說服力，最後就選擇和我們合作。」林宜靜以「馬上創意有限公司」名義與雲頂集團合作，提供三種金飾做為禮品，讓郵輪遊客兌換，大大增加「亮儷珠寶」品牌能見度；同時成立「夢宮坊」，主打年輕市場，進軍電商界。

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(中時電子報)