此外，林宜靜還成立「靜享珠寶會館」，將國際精品業的「體驗行銷」，實踐在她的珠寶事業裡。會館位於新北市新莊區一棟大廈二十四樓，一進門有銀色沙發、深色窗簾，一旁放滿珠寶的白色櫥櫃，顯得十分華麗。

「靜享珠寶會館」不定期在平日下午或假日安排講座，「我請皮革專家來教導如何保養包包，又請美妝大師授課，教民眾怎麼上妝更自然。」林宜靜說，一堂課四十分鐘，往往耗時超過二小時才結束。

「只要預約時段，就能獨享諮詢空間，配上特別選用的精油蠟燭，可以放鬆心情，擁有舒適的感官體驗。」林宜靜解釋，服務採一對一型式，顧客上門不用擔心被其他人看到，除了商品獨一無二，又能保有客戶隱私，這是會館最大的優點。

在訂製珠寶市場坐擁一片天的林宜靜，兒時日子其實並不好過。「我出生未滿一歲時，擔任建商的父親違反《票據法》，公司被迫倒閉。小學三年級時，我的夢想是當『漂亮的警察』，因為我很有正義感，又愛主持公道；小時候會翻時尚雜誌、去圖書館借美感相關的書籍，還學了十幾年跆拳道。」

曾夢想當「最美警察」的林宜靜（右1），學了十幾年的跆拳道。（圖／林宜靜提供）

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(中時電子報)