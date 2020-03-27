因父親生意失敗，林宜靜高中半工半讀。「我十七、八歲去賣保養品貼補家用，二十歲時做『台寶珠寶店』銷售員後，我就決定要從事珠寶業。」林宜靜放棄當警察的念頭，白天念觀光系、下課後打工。

「二十四歲時，我到『亮儷珠寶』上班，擔任外務員，每天和二個同事扛著一整箱珠寶去『掃街』拉業績，有時候站在陌生的店家門口，看店老闆臉色不佳，還揮著手像趕狗一樣，叫我們快走，但我當業務很多年，神經比較大條，我還是會笑著和他說再見。」林宜靜語帶輕鬆地說。

「光賣還不夠，我想更懂珠寶。」林宜靜邊工作邊考珠寶鑑定師資格，「當時，薪水加上業績抽成，每月都有十萬元入帳，但賺的錢都要幫家裡還債。」二十九歲那年，「亮儷珠寶」前老闆家裡經濟出狀況，希望林宜靜幫忙接下店面。

每次出國旅行所體驗到的風土民情，都是林宜靜珠寶設計的養分。（圖／林宜靜提供）

然而，若要接手珠寶店，林宜靜得自掏腰包上千萬元，買下店裡所有的珠寶。「我全身上下只有五萬元，不知如何是好，父親鼓勵我，『人的一生很短，不要怕自己做不好，想做就去做。』」林宜靜和前老闆達成協議，公司登記在她名下，等珠寶銷售出去後再付款。

「老闆是我生命中的貴人。」林宜靜感恩地說，接手「亮儷珠寶」的第一年，業績做到數百萬元。儘管謹慎做生意，仍不免遇上珠寶商的頭號大敵。「有一次碰到合夥詐騙，第一個客人先進來假裝賣舊金，第二個客人晚幾分鐘進來，一直問飾品多少錢；因為我怕耽誤第一個客人，隨便用火燒來驗真假，就拿三十萬元給他，第二個客人則空手離開；後來才發現第一個客人拿的是假黃金。」

這堆假黃金，林宜靜至今還留在店內，當作警惕自己及員工的教材。「我告訴員工，如果客人不願意等，寧可不要買這些舊金！」

林宜靜常受邀參加講座，教導民眾關於珠寶的基本知識。（圖／林宜靜提供）

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(中時電子報)