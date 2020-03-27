十幾年打拚下來，林宜靜累積不少忠實客戶。「我從二十歲開始在新莊『掃街』，認識很多客戶，會幫我介紹很多親朋好友，只要結婚喜慶，她們第一個想到的就是我！」
熱愛流行時尚的林宜靜，除了出國看珠寶展，也汲取各地美景及建築做為珠寶設計養分。「有一位先生，想在訂婚戒指加入高爾夫球的元素，因為他和太太是一起打高爾夫球認識的；如果送全世界唯一的專屬飾品，太太會覺得更珍貴。」
採訪當天，一名常客王先生大讚林宜靜的設計不僅獨一無二，還能將自己想表達的心意化為實品，「非常有溫度。」
從地方珠寶商變身為珠寶設計師後，林宜靜更直接向法國品牌香奈兒、瑞士品牌蕭邦看齊，抓住新趨勢打造「鈦珠寶」，「我和珠寶界前輩蔡安和，一起合作鈦珠寶，陸續會有新作品！」
林宜靜透露，不久之後會有「ＡＩ珠寶」問世，運用天然寶石及鑽石，依來電者顯示不同顏色。看來，林宜靜的珠寶女力，正在綻放中。
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(中時電子報)
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