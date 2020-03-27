媽祖是台灣民間最重要的信仰之一，從襁褓嬰孩的生養、嫁娶、事業到海事的安危護佑，信眾生活中萬事萬物幾乎都會向媽祖請示，為全家求得精神慰藉。今年受到新冠肺炎影響，部分廟宇將一年一度的遶境改為花車遊行，將以不同方式延續對媽祖的祝壽及祈福傳統。

「媽祖精通醫理，四處行善為人治病，最近疫情嚴峻，媽祖一定可以幫助眾人度過難關。」台北市松山慈祐宮理事林賢順表示，因為小時候向媽祖許願成真，從此成為媽祖的信徒，媽祖保佑他與全家人平安順遂，因此他在疫情期間還是會戴著口罩到廟裡參香祈福。

林賢順說，媽祖本名林默，又稱默娘，出生於福建省湄洲島，因為出生時「不聞啼聲」，所以父母替祂取名「默」。傳說媽祖小時候天資聰穎，八歲就會預測天候變化，成年後的媽祖立志行善，決心終身不嫁，平時鑽研醫術為人治病，十分受民間敬重。

「每年媽祖遶境都十分莊嚴，雖然今年遇到疫情，但是民俗不能廢，宮廟改花車遶境，簡單而隆重。」陳玉峰表示，慈祐宮為了新冠肺炎疫情，曾在二月二十日邀請了彰化南瑤宮、鹿港天后宮、新港奉天宮、北港朝天宮、西螺福興宮及大甲鎮瀾宮等全台六大媽祖廟，一同參與清醮法會，為全國人民祈福消災。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)