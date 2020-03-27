農曆3月23日是媽祖的誕辰，而「三月瘋媽祖｣則是台灣民間重要的習俗，信眾之所以對媽祖信仰十分虔誠，是因為從大陸移民到台灣的先民，經過黑水溝（台灣海峽）時常發生船難而喪命，於是有人帶著媽祖神像當作守護神上船，平安抵台後便為媽祖建廟，也就此成為台灣人民普遍信仰的神明。

台北市松山慈祐宮董事長陳玉峰表示，松山媽祖來台已經二百六十七年，台灣信眾之所以對媽祖信仰十分虔誠，是因為從大陸移民到台灣的先民，經過黑水溝（台灣海峽）時常發生船難而喪命，於是有人帶著媽祖神像當作守護神上船，平安抵達台灣後便替媽祖蓋廟，媽祖信仰在台歷經三百多年，已成為台灣人民普遍信仰的神明。

台灣也有以媽祖命名之地，就是「馬祖」。傳聞媽祖二十八歲時，因爸爸和哥哥開船到閩江口，突然遇上大浪，媽祖得知後飛身入海拯救爸爸和哥哥，卻不幸罹難，遺體被漁民打撈上岸，並就近將祂葬在岸邊。馬祖人認為，媽祖葬於現今馬祖南竿鄉馬祖天后宮宮內的靈穴中，並興建媽祖廟加以供奉，成為當地居民最重要的信仰之一，此島因此被稱為「媽祖島」，直到國軍進駐，才正式改稱為「馬祖」。

台北市松山慈祐宮董事林賢順指出，媽祖的信仰歷史久遠，相傳媽祖死後，在祂二十八歲時，一大早打扮整齊地現身，在湄洲島的一顆巨石下駕雲「升天」，為媽祖成道紀念日的由來。媽祖生前慈悲救苦救難，「升天」後顯靈護國佑民的神話故事廣為流傳，後來被朝廷賜封為「天上聖母」，民間更敬其為「海神｣。

台灣媽祖信仰文化盛行，全台媽祖廟多達五百座以上，許多媽祖廟中還有大媽、二媽、三媽等排行，林賢順表示，其實是依照複製神像先後的編號。由於媽祖深受民眾信仰，每當信徒要入厝、結婚或舉行驅邪等儀式，都會迎請媽祖神像前往坐鎮，但媽祖任務繁多，因此許多廟方雕塑出數尊媽祖神像，以便信徒迎請，而鎮殿媽祖則在廟裡坐鎮，不外出遶境巡視，也不接受信徒迎請出勤。

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(中時電子報)