醫生形容急診室為「世界末日」(Apocalyptic)

科學家曾警告，有一天美國將成為受到新冠病毒大流行打擊最嚴重的國家，這一刻在星期四到了。美國新冠確診數8萬多例，正式超越中國大陸、義大利，世界第一；其中，還包括1千多人死亡。重災區紐約州單日新增百死，確診數破3.7萬例。紐約新冠病毒死亡在36小時內上升110％，醫生稱急診室為「世界末日」(Apocalyptic)，曼哈頓貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）正建立臨時太平間因應，過去這種措施，只出現在911等大規模傷亡事件。

新冠疫情大爆發，紐約市醫療系統瀕臨崩潰，醫院防護用品不足之下，甚至傳出醫護人員使用垃圾袋自製防護衣；根據nbcnewyork，西奈山醫院西區分院(Mount Sinai West)的48歲護理人員凱利(Kious Jordan Kelly)感染新冠肺炎過世。儘管院方聲明指出，始終為所有員工提供工作所需的重要個人防護裝，正採取一切可能的預防措施來保護所有人。但同僚質疑，院方沒有為前線醫護提供足夠防護用品，難辭其咎。

古莫說明最新疫情

外界不斷報導紐約醫護人員在物資不足之下，重複使用口罩、拿垃圾袋當作防護衣，但紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天仍堅稱紐約州有足夠防護裝備。醫療裝備中，人工呼吸器需求最為急迫，估計疫情達高峰時，全州需要4萬台呼吸機，但目前只有大約12000台；不過，古莫說，目前已經研究出讓兩位病患共用一台呼吸器的方法，同時也會將麻醉呼吸器改裝成一般呼吸器因應，州府也將繼續大量購買器材，希望不會出現呼吸器短缺的情況。古莫表示，實際住院治療的速度比預期的要高，紐約市的醫院可能會在三週內達到臨界點。州政府為增加床位，打算在疫情較重的地區，每處增加一間1000張床位以上的臨時醫院。

(中時電子報)