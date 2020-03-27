小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（27日）新聞重點。

【1】第3批類包機 上海浦東機場起飛

第3批武漢包機即將成行，預計下周一抵台。交通部次長王國材昨在行政院表示，湖北解封是用「類包機」方式，兩個班次擬派波音777執飛，原可載358人，因應疫情每班旅客限制在220人內。內政部次長陳宗彥也說，被註記的國人只能透過海基會協助返台，禁私自搭機。

【2】檢疫所非監獄 陳時中回應絕沒虧待人

台灣防疫堪稱全球典範，一對因入住花蓮檢疫所的英國情侶，其中女子母親竟向BBC（英國國家廣播公司）爆料稱，每天吃住花250元，「住得像監獄，沒熱水、食物差，簡直像地獄」引起網友譁然。對此，疫情指揮中心指揮官陳時中回應：「我們沒虧待人」！

【3】苗栗市28熱心里長 助民領水神

苗栗市公所獲旺旺集團捐借水神生成機，獲民眾好評紛紛前往索取，公所也透過管道加購水神電解液，避免踴躍領取出現「缺貨」空窗期，將持續供應至新冠病毒疫情趨緩為止。因清明連假期間未開放索取，公所提醒，原安排在星期四、星期五的里民可提前在3月30日到4月1日領取。

【4】新系亮刀鬥蘇系 英系坐收漁利

行政院長蘇貞昌近日將多位任職公股事業的新系、親新人士「撤換、被請辭」，並親自欽定遞補人選，引發新系立委連日大動作反撲。在520內閣改組前夕，「問政最強」的新系與「網軍護體」的蘇系，即將展開互槓好戲。

【5】東奧延期 金牌夢難度更大！

2020東京奧運確定延後1年，多出來的時間有好有壞，年輕選手可以有更多時間提升競賽水準，但對以下6位30多歲的菁英運動員，奧運奪牌路最大的對手或許是時間，尤其是獨缺男單金牌的「瑞士特快車」費德勒。

(中時電子報)