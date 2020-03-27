COVID-19（簡稱新冠肺炎）不只傷身，還可能傷感情。中國大陸竟因為疫情掀起了「離婚潮」，居家隔離增加摩擦，上海部分地區的線上離婚預約已排到4月中。當你和另一半只能在家大眼瞪小眼，怎麼做才能相看兩不厭？

婚姻是新冠肺炎的另類受災戶。中國大陸在疫情稍稍緩解後，各地都有人等不及辦離婚，以四川達州為例，2月24日復工後算至3月11日，就有88對夫妻登記離婚。其他包括上海、廣州、西安，不論登記處或線上預約都爆滿，武漢解封後預期也將湧現離婚申請。

不管是居家隔離或按政府要求儘量待在家，當你和另一半大部分時間都只能共處一室，加上疫情帶來焦躁與不安，彼此缺點將無限放大。即使平時感情很好的夫妻都可能備受考驗。

任何感情的基礎都是溝通，疫情下的婚姻更是如此。（圖片來源：pixabay）

美國媒體CNN整理婚姻治療師、臨床心理師的看法，讓你的婚姻戰勝病毒：

1.充分溝通

任何感情的基礎都是溝通，疫情下的婚姻更是如此。

「目前我看到最難處理的就是，兩個人的看法南轅北轍──一個覺得天快塌下來，另一個覺得大家小題大作，」美國婚姻與家庭治療師戴維斯（Michele Weiner-Davis）表示，疫情爆發以來她發現這是夫妻最容易互看不順眼的癥結點。

如果夫妻對疫情的觀點不同，對於該準備什麼、該做什麼都會有不同安排，因此靜下心討論、溝通是不二法門。

2.儘量保有個人空間

當你和伴侶都不用出門工作，一天至少少了8～9小時的分開時間，加上台灣居住空間相對較小，距離愈近，摩擦愈大。

可以的話，最好還是保有一定程度的個人時間和空間。最簡單的方法是，戴上耳機、窩在家裡最安靜的角落，暫時什麼事都不想，即使只有5分鐘都好。

家有小小孩的家庭，夫妻最好排班、輪流照顧小孩，讓彼此都能有喘口氣的空檔。這段時間內不要打擾對方，讓他充分休息後再一起面對柴米油鹽。

長時間居家距離拉近，但缺點也放大。（圖片來源：pixabay）

3.大小事分工

一旦展開在家工作模式，夫妻倆都得面對家事、工作混雜的局面，事前的規劃與分工絕對必要。

例如紐約有一對夫妻，除了在家工作還得照顧15個月大的雙胞胎。他們趁雙胞胎睡覺時間處理工作上的來電，當一人要專心工作，另一人就帶雙胞胎出門散步。寶寶吃飯時間，兩個人則都要停下手邊工作，共同照顧。

這時候的居家空間就像一個小小辦公室，而且公事、家事都一起來，所以誰煮飯、誰打掃、誰接電話、誰洗衣服最好都事先說好，讓居家辦公運轉順暢。

4.不必勉強有性生活

除非你的另一半已確診，否則性生活不會增加病毒感染機率。不過疫情之下壓力增加，性慾降低是非常自然的事，「危機時間，性趣缺缺非常正常，」美國臨床心理師布萊爾（Britney Blair）表示。

不過根據統計，仍有15%的人性慾不受壓力影響。如果你正好是那15%，請體諒另一半低落的心情，也不要因為對方暫時迴避性生活而感到被拒絕或受傷。

5.利用小確幸轉移焦點

愈關注疫情可能愈焦躁，難得有大把時間待在家，不妨為彼此製造一些「小確幸」。

例如，不能外出用餐，那麼不妨一起動手烹飪吧！一起包水餃、做比薩、烤麵包。或是一起追劇、一起陪孩子畫畫。

這些小事都能營造溫馨氣氛，更好的是什麼都不做，看著彼此眼睛說一聲「謝謝你」，比奉上鮮花禮物還甜蜜。

6.讓專家伸出援手

當然也有些夫妻歧異早在疫情前就醞釀，長時間待在家等於點燃大戰爆發的導火線，這時候還是讓專家提供協助吧。

可尋求諮商心理師提供專業意見。尤其經過疫情考驗，可能更凸顯彼此價值觀或理念的分歧，是一次揪出問題、徹底解決的好時機。

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(中時電子報)