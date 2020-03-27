新冠肺炎全球延燒，世界各地的防疫進度因為世界衛生組織的龜速通報，造成疫情擴散難以控制，世衛組織在全球威信低落，秘書長譚德塞更成了眾矢之的，網路上已經連署超過52萬人要求他下台負責，而最新說法，譚德塞竟把這個負面評價歸咎於「台灣網軍」！

上報引用外交消息報導，美方曾私下告訴我國外交官員表示，譚德塞認為目前網路社群中出現大量關於他親中以及不適任的言論都是「台灣操作」！其背後「另有政治目的」！

目前在全球最大網路請願平台Change.org上，一位加拿大網友Osuka Yip於1月底發起連署，要求在新冠肺炎處理上引發眾怒的世衛組織秘書長譚德塞下台，而該連署已經有超過52萬人支持，並被翻譯成13種語言在世界各地傳播。

這三個月來網路各地對譚德塞的討論，據悉他對此相當在意，並認為這些負面言論的源頭，通通都是來自台灣網軍的惡意操作！更直指台灣參與WHO另有政治目的！

而譚德塞遷怒台灣的消息是否會影響台灣參與5月的WHA大會？實際上我方早在去年就掌握今年台灣與會機率微乎其微，外交部找吳釗燮更在日前指出「今年台灣參與的機率微乎其微」；但台灣至今對新冠肺炎的成功防疫有目共睹，「Taiwan Can Help」的理念正持續在國際上宣揚。

(中時電子報)