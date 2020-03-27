美國參議院已通過規模達美金2兆元（約台幣61.7兆元）的經濟疏困法案，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）親上火線掛保證，刺激美股26日開盤勢如破竹，三大指數和費城半導體指數全部上漲逾5％，已是連紅第3日。

美國勞工部開盤前公布上週初領失業金人數，比上周增加21.1萬人達28.1萬人，創2017年9月以來記錄，疏困法案反映在美股數字而未見影響，華爾街信心穩健，道瓊指數飆漲21.3％進入牛市。

美股道瓊指數上漲1351.62點，或 6.38%，收22,552.17點。

標普 500 指數上漲154.51點，或 6.24%，收2,630.07點。

那斯達克指數上漲413.24點，或 5.60%，收7,797.54點。

費城半導體指數上漲100.04點，或 6.79%，收1,572.61點。

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(中時電子報)