新冠肺炎疫情持續升溫，一對英國情侶被要求進行居家檢疫14天，未料卻抱怨環境差、食物難吃，彷彿住在監獄，消息曝光引發台灣人不滿，對此律師李怡貞難掩怒火砲轟：「我們台灣被欺負的還不夠嗎」？

英國情侶被要求進行居家隔離14天時，原本想住飯店進行隔離，但沒錢才由花蓮縣政府協助，臨時找場地收容，一天只收250元新台幣含食宿，未料卻抱怨居住條件太差，根本是「關在監獄般的環境」，對此知名律師李怡貞表示有錢到處出國遊玩，卻沒錢付隔離住宿費用，才會住到簡易版本檢疫房間，如今還控訴遭虧待，讓她怒斥：「我們台灣被欺負的還不夠嗎？！被WHO糟蹋的還不夠嗎？為什麼自己沒錢還要怪台灣苛待你們」？更狂酸：「跨國抱怨什麼鬼啊？還找媽媽咧」。

對此網友也紛紛回應：「請他們儘快離開台灣，台灣人沒有欠他們」、「應該要求道歉！擺明是來吃台灣豆腐的」、「想省錢還牽拖一堆，這種鬧的就別理會了」。

(中時電子報)