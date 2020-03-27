新冠防疫大敗 中國病毒變成美國病毒 08:042020/03/27 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紐約布魯克林醫院中心（Brooklyn Hospital Center）協助一名確診新冠肺炎病患的畫面。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美成為新冠肺炎疫情新震央 就在美國一口咬定，新冠肺炎病毒源自大陸武漢，根本是「中國病毒」之際，國內確診數卻不斷飆升，如今已達82404例，一舉超過大陸的82037例，成為全球確診人數最多的國家。 「邊際」（The Verge）新聞網26日指出，如今美國人確切了解，他們對這大流行病的因應措施一敗塗地，而無能的總統更使這變本加厲。多年來，他一直在破壞政府應對眼前危機的能力。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #美國 #中國 #新冠肺炎 #防疫 #中國病毒 #美國病毒 #大敗 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》2兆美元紓困振興方案又卡關，參院尚未表決 10:002020/03/26 財經 史上最大！美參議院通過2兆美元紓困案 11:382020/03/26 國際 《國際社會》為宣布緊急狀態作準備？傳日本將設立新冠疫情總部 11:422020/03/26 財經 梅西拒絕大減薪 卻捐3000萬防疫 12:072020/03/26 體育 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 台商爽遊金芭黎罰30萬 高市衛生局證實已繳清 16:002020/03/26 社會 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 基隆春祭國殤大典遇疫情縮減規模 避免群聚 17:502020/03/26 生活 防疫優先 男女足聯賽下月閉門開踢 19:592020/03/26 體育 美國確診超越大陸！8萬2135例成全球最多！全球確診人數突破50萬 00:302020/03/27 國際 國際熱門新聞 美國確診超越大陸！8萬2135例成全球最多！全球確診人數突破50萬 - 國際 紐約急診如「世界末日」 醫護垃圾袋當防護衣 醫療瀕崩潰！ - 國際 報導台灣隔離是監獄 外交部澄清英情侶指控 BBC刪貼文了 - 國際 義大利確診破8萬 累計8,165人死亡 - 國際 陸疫情恐死灰復燃？專家：這時觀察就知真假 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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