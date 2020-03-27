美成為新冠肺炎疫情新震央

就在美國一口咬定，新冠肺炎病毒源自大陸武漢，根本是「中國病毒」之際，國內確診數卻不斷飆升，如今已達82404例，一舉超過大陸的82037例，成為全球確診人數最多的國家。

「邊際」（The Verge）新聞網26日指出，如今美國人確切了解，他們對這大流行病的因應措施一敗塗地，而無能的總統更使這變本加厲。多年來，他一直在破壞政府應對眼前危機的能力。

(中時電子報)