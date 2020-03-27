小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（27日）財經重點。

【1】台股彈千點 散戶切心退場

全球力拚救市，相繼推出財政刺激及貨幣寬鬆，台股更有國安基金進場捍衛，短短六個交易日報復性反彈14.22％，但散戶卻一臉愁苦，26日融資餘額下滑至900.7億元，創2000年以來新低，融資維持率回升至147％。法人指出，本波上漲千點的背後是踩踏著散戶絕望停損退場及斷頭後的屍體報復性往上爬，9,926點是反彈波段滿足點。

【2】G20領袖聯合聲明救經濟

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球之際，20國集團（G20）視訊峰會終於在26日晚間登場，經歷2小時對話後，G20領導人發表聯合聲明，強調「不惜一切代價」採用所有可行的政策工具，將新冠病毒大流行對全球經濟和社會的損害降到最低，聲明並表示，如有必要隨時準備好再次召集會議。

【3】美初領失業救濟 一周暴增300萬人

新冠肺炎疫情對美國經濟衝擊開始顯現，美國上周初次請領失業救濟人數暴增300萬，來到328萬的歷史新高，代表長達10年的就業創造榮景戛然而止。聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）也警告，美國經濟很可能已經陷入衰退，但下半年就會復甦。

【4】官股券商 十檔買不停

官股券商於3月上旬大舉加碼持股，近日買進不如之前積極，但累計近五個交易日仍買超33.27億元，據統計，官股券商近五日買超鴻海（2317）、統一（1216）等十檔個股都各在2億元以上，且26日仍維持買超，顯示官股仍對特定個股逢低承接中。

【5】顧立雄暗示：壽險保費漲定了

壽險保費漲定了？金管會主委顧立雄26日在立法院說：「現在都什麼時代了，美國都降到快零利率了」。亦即美國利率都快零利率，保戶若投保美元保單仍想拿到保證利率2.25％以上，並不合理；外界認為，顧立雄憂心市場利率過低，保費若不即時反應調高，加上舊債券一直被贖回，恐創造新的利差損問題。

(中時電子報)