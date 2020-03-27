韓國瑜參拜玄天上帝，盼國泰民安、成功抗疫。（圖／摘自韓國瑜臉書）

昨（26）日適逢玄天上帝生日，高雄市長韓國瑜也到鳳山北極殿參拜，祈求國泰民安、成功抗疫治洪，也特別感謝廟方在防疫期間，配合政府政策，取消千人祝壽平安宴，避免群聚感染。

韓國瑜在臉書表示，玄天上帝是南台灣重要的信仰，高雄有非常多的玄天上帝廟宇，其中左營蓮池潭的元帝廟，尊座全世界最大的玄天上帝神像。

韓國瑜說，目標就是解決高雄長年受到淹水的困擾，尤其每年夏天，與登革熱的疫情威脅市民的生命財產安全，認為高雄要進步，一定要徹底從源頭面對問題，讓這些災害不再是高雄人的宿命。

在專家建議下，韓國瑜指出，高雄市政府跨局處拿出如七星劍的魄力，從最基本的溝渠清疏、成立登革熱防治示範區、改善易淹水區域、強化道路地基，到大家琅琅上口的路平燈亮水溝通，一步步實現進步城市最基本防疫抗災，讓人民安居樂業。

韓國瑜也以地方父母官的身份，與議員一同祈求玄天上帝，把國泰民安、抗疫治洪的願望直達上天，市政府與大家一起努力，期待疫情過後經濟民生能迅速復甦。

(中時電子報)