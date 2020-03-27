指揮中心於18日宣布要回溯自歐洲入境的旅客，其中有名法國人被列為居家檢疫的對象，他在臉書社團發文分享，檢疫期間獲得政府送的檢疫包，內含滿滿的食物，還有飲料和口罩，讓他大讚台灣檢疫品質很好，並直呼我愛台灣。

近日有網友在臉書社團「Communauté française à Taiwan」PO文分享，他在台灣居家檢疫14天的期間，某天政府突然按了門鈴，開門後發現放了一個大包，裡面有各種零食、飲品和口罩，讓他覺得相當暖心，並大力稱讚台灣的檢疫品質很好「謝謝台灣」。

原PO也在留言處補充，他並沒有看見是誰送來這個包裹的，因為對方按下門鈴後，便離開了，但他仍很感激「不管怎樣，我很感激我在這裡生活，這是一個非常棒的生活經歷」、「我愛台灣」。

貼文曝光後，在社團裡的外國人也留言討論，「這個國家真是太好了，看起來他們一直在尋找一種讓我們感到驚喜的方式！」、「「這個包裹是我在封鎖一周後，非常想要的生存工具」、「台灣政府很好」、「我好嫉妒，在巴黎被封鎖的台灣人沒有從政府那裡得到任何東西」。

(中時電子報)