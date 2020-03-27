就算美國當前新冠肺炎疫情仍很嚴重，湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯對於將來可能復賽時閉門進行，卻再次改變他的看法，「體育這個字眼沒了球迷就喪失意義，因為就少了興奮感、少了哭泣、少了歡樂，更少了來回拉鋸的刺激感！」

「假如一旦沒有觀眾，那麼球員也就少了在緊張刺激的客場作戰，那種激烈競爭的心態與打法，」詹姆斯在理查傑佛生、佛萊等前隊友播客上表示，「在客場打球就像是在你的敵人面前作戰一樣，你真心會想要去修理一下當地球迷的。」

事實上，詹姆斯在NBA爆發首位確診球員前夕，曾公開表達自己只替球迷打球的立場，更放話假如關門打，他就不可能出賽的堅定立場，但隨著新冠疫情擴散，他馬上改變立場力挺關門打，強調一切都以安全考量，沒想到如今又變了！

畢竟詹姆斯身為當今NBA第一人，他說話的份量不容小覷，假如他仍堅持不想閉門打，無疑是對積極防堵新冠疫情的NBA來說，將是很大的打擊，或許他必須更加小心自己的發言，畢竟假如美國疫情繼續擴散，NBA復賽更加遙遙無期。

(中時 )