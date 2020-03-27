國民黨主席江啟臣上午接受廣播專訪。（Hit Fm《羅友志嗆新聞》製作單位提供）。

國民黨不分區立委問政備受爭議，黨主席江啟臣日前在常會上提醒，若損及黨形象將註銷被提名，今天接受廣播專訪表示，吳斯懷的負面聲量遠高於正面聲量，民進黨與媒體都用放大鏡檢視他，只要一點點歪掉，整個把國民黨往歪掉去帶，他會進一步了解吳斯懷的團隊並提供幫助，若不願接受協助又重蹈覆轍，就用上黨紀。

江啟臣上午接受《羅友志嗆新聞》表示，最近看到立委網路聲量排行榜，吳斯懷居第二名，聲量非常高，即便臉書粉絲非常少，很多立委不見得熟悉網路時代與媒體環境，以及負面聲量對個人或黨造成的負面影響。

「吳斯懷的負面聲量遠高於正面聲量」，江啟臣指出，吳斯懷的言行與質詢內容有發揮其專業，但他現在最大問題是民進黨與媒體用放大鏡看他，只要一點點歪掉，就好像整個歪掉，整個把國民黨往歪掉去帶，這就是困難與危機。

江啟臣透露，自己將私下和吳斯懷溝通，雖然不能完全怪罪立委本身，但最後立委要概括承受，接下來會進一步了解吳斯懷的辦公室團隊，「將軍也許在軍隊管理很在行，但民代和軍隊司令官差很多」；吳斯懷某種程度上跟外界交流不是很多，造成對事情有盲點，但本意並非如此。

詢及從提名到選上至少有半年，江啟臣說，這就代表認知有差異，且準備不足，從黨中央角度希望每個立委表現都好，現在就看黨中央能提供什麼協助，先幫忙，若不願接受幫助，又重蹈覆轍或發生類似問題，就要用黨紀處理。

江啟臣表示，黨的人事問題都要有制度，也就是黨紀，能否貫徹與落實，則是國民黨從過去到現在轉變與否的關鍵，他建議對立委要有考核評鑑辦法，也將在改革委員會中討論。

江啟臣指出，考核與評鑑不只針對當選以後，提名程序也可一併檢討，不分區提名也要有制度，「而非主席愛怎麼提名就怎麼提名」，應該由明定提名委員會、黨主席的額度，以及向社會徵求的比例，目前請組發會、考紀單位研擬草案。

(中時 )