男星李㼈昨天（26日）出席董氏基金會「2020戒菸就贏比賽」活動，透露自己16歲，正在念高一的女兒李紫嫣，已跟唱片公司簽約，將以團體發片當藝人。而李㼈的女兒，擁有校花級的美貌，臉蛋與美麗的母親熊家婕有幾分神似，不少網友看到李紫嫣的美麗外型，紛紛搶著先喊李㼈是「岳父」，李㼈還表示，女兒去報名海選當藝人，完全沒找他幫忙，「我還是全家最後一個知道的」。

藝人李㼈才16歲的女兒李紫嫣，外型亮眼，近期將出道當藝人。（圖／報系資料照片，翻攝IG）

李㼈提到，他得知女兒要去參加海選當藝人的當下，一度擔心她受騙，畢竟女兒才16歲，還未成年，是簽約時家長必須到場，簽的當下唱片公司才知道，原來李紫嫣的爸爸大有來頭，是個知名藝人。

李紫嫣所屬的唱片公司，官網上已經有她的個人資料介紹。（圖／翻攝喜歡音樂官網）

而外型亮眼的李紫嫣，完全遺傳爸爸李㼈與媽媽熊家婕的優點，不論身高、外型都十足明星味。目前還是高中生的李紫嫣，在音樂人陳子鴻的唱片公司培訓了3年時間，現在唱片公司的官網已有她的個人資料，她的才藝包括唱歌、跳舞、寫作與戲劇，還提到認為自己最有魅力的地方，是「會放電的眼睛」。

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(中時電子報)