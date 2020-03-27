董育君新歌〈因為愛你〉找來相識20年老友莊振凱合唱，莊振凱更自洩秘密趁機告白，「過往心中曾暗戀董育君，只是她有很多人追求，因而就默默放在心中，現在自己再度單身，心中又再度燃起期待。」無奈男有意、女無情，董育君直說一直以來都當對方是弟弟，「現在只想先把家中債務還清，感情的事看緣分，強求不得。」間接打槍這段戀情。

董育君16歲就榮登首屆高雄親善大使，從小愛唱歌的她，參加歌唱比賽屢屢獲得第一名，因此有著「冠軍女聲」的封號。因父親經商失敗，揹負著家中千萬債務，身為長女的董育君一直都在為生活的奔波中度過，對於感情，她則淡然表示：「凡事跟著感覺走，時候到了有緣人自然會出現。」

日前加盟豪記唱片，即將推出新專輯《因為愛你》，董育君透露和莊振凱兩人過往是歌唱比賽冠軍競爭的戰友，現在一起對唱情歌，董育君也假裝抱怨，「莊振凱很愛搞笑，由錄音室到拍MV都不放過捉弄我，害我們拍MV一直NG。」

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(中時電子報)