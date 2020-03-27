連日高溫熱爆，北市昨(26)日飆到34.2度，創史上3月第二熱紀錄。不過，一波鋒面將在今晚抵達，氣象專家吳德榮預估，北台灣平地明晚、周日晨約降至14度，需注意氣溫劇烈變化。氣象達人彭啟明稱，今晚到周六白天，雲嘉南以北到中部、北部、東半部將有局部較大雨勢出現的機率。

彭啟明今早在臉書上表示，今天晚上到周六白天，鋒面雲系及很不穩定的南支槽將會陸續通過台灣，大約雲嘉南以北到中部、北部、東半部有短暫陣雨或雷雨，有局部較大雨勢出現機會，尤其是北部的山區，要多留意短時強降雨。

他指出，周六早起東北風增強帶來偏涼的空氣，溫度將由北往南下降，周六晚間到周日清晨，中部以北及東北部空曠地區可能有15-16度的低溫。都市約16-17度，和今天有明顯落差，同時周日白天溫度各地溫度仍較涼，北部約22-24度，和周三、四、五這三天的落差很大，除準備雨具外，也要留意溫度的變化，以免著涼感冒。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，最新模式模擬顯示，今晚或明凌晨鋒面抵達，東北季風緊接南下；中部以北及東半部轉有局部陣雨，中部以北氣溫驟降、天氣轉冷(北台灣部分平地，明晚、週日晨降至14度左右)，需注意氣溫劇烈變化；其他地區雲量略增，偶有局部短暫陣雨的機率，氣溫稍降。

(中時電子報)