「國標女王」劉真日前不幸病逝，享年44歲，她和辛龍2014年結婚，育有4歲愛女霓霓，劉真昔日上節目坦言，自己是為了女兒才學會下廚，自己婚前都跟父母同住，被照顧得很好，甚至連瓦斯爐都不會開，但當媽後為母則強，對霓霓的飲食健康都親力親為，一席話道出母愛偉大。

劉真去年上節目《拜託了女神》分享婚姻和家庭生活，她出場前就被主持人路嘉怡等人介紹是「天生的仙女」，從學生時期就是校花，分享保養與化妝品時，她被笑說有小孩後化妝包大幅縮水，還被虧粉撲很髒，「連洗自己都沒時間還洗粉撲」，劉真則分享說以前化妝時很享受，還會泡一杯咖啡在一旁邊喝邊化，當媽後一切都以快狠準為主。

劉真也說，自己真的是為了女兒才開始學做菜、煎蛋，自己婚後才搬出家裡，因此當小姐時都是跟父母同住，任何時候回到家一定有消夜可以吃，原本真的是不會開瓦斯爐的人，路嘉怡此時問：「易開罐的拉環妳拉不起來吧」，劉真立刻接說：「易開罐的拉環很傷指甲的」，讓眾人噴笑，劉真再繼續表示，但當媽後真的一切都不一樣，自己的廚藝完全是為了女兒大躍進。

(中時電子報)