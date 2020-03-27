瑞儀(6176)公布2019年財報，全年營收達561.21億元，毛利率18.11％，年增2.65個百分點，營益率13％，稅後淨利58.69億元，年增16.5％，每股盈餘12.62元。今年由於疫情影響，第1季營收偏淡，但遞延單加上遠距上班上課需求，使得美系客戶平板及筆電銷售不錯，還在追加訂單，預期第2季營收會優於去年同期及今年第1季。

瑞儀指出，2月受到新冠疫情影響，大陸廠延後開工，單月營收受到影響。目前大陸廠復工率已經達90％以上，3月逐步恢復正常，由於疫情在歐美地區擴散，許多大型企業、學校在家上班及停止上課，帶動遠距需求商機，美系客戶平板及筆電都在追加訂單，4月又有遞延效應，看來會相當不錯。

雖然6月現在不是很確定，不過可以預期第2季營收會比去年同期佳，今年美系客戶平板新產品預估第3季拉貨，至於出貨量還要看到時訂價及銷售狀況。

此外，瑞儀昨日公告，辦理子公司Searching Win International(簡稱SW公司)解散清算事宜，SW公司是透過Durff Co., Ltd.100％持有子公司，於2002年設立於British VirgiIslands(BVI)，註冊資本額為美金300萬元，SW公司為一般投資業及貿易業，因考量節省管理成本，將辦理SW公司解散清算。

(時報資訊)