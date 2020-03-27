網家(8044)公布2019年財報，全年合併營收388.84億元，再創歷史新高，合併營業淨利為2.78億元，歸屬母公司業主稅後淨利1.62億元，相較2018年度轉虧為盈，每股盈餘1.39元。今年網家旗下B2C銷售強勁成長、C2C交易市集成交額激增，網路金融業務亦快速啟動，公司樂觀看待今年營運表現。

網家2019年展現APP優化成果，旗下B2C行動端業績成長率較前一年增加40％。近年大幅推動娛樂結合購物的消費模式，布局各種消費場景，深耕消費需求，推升新客數年增率近30％，其中，35歲以下消費者占比高達50％，且自今年2月起，女性消費人次首度超越男性。在營運模式變革下，成功帶來年輕化、女性比例增加、行動端優先的主力消費族群。

展望2020年，網家將持續發展開放共享的網路生態圈，線上電商朝向多元性、多樣化特質發展，線下服務擴大至豐富的實體消費場景，使更多虛實跨界應用落實到日常生活。

(時報資訊)