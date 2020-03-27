工業電腦廠凌華（6166）2019年本業獲利顯著提升，第四季歸屬母公司稅後淨利1.22億元、每股盈餘（EPS）0.57元，雙創2年高點。帶動全年歸屬母公司稅後淨利4.43億元，年增達81.3％，每股盈餘（EPS）2.04元，雙創近4年高點。

凌華董事會日前已通過2019年股利分派案，擬以資本公積配發每股現金股利1.6元，金額為近3年高點，以26日收盤價65.2元計算，現金殖利率約2.45％。公司將於6月22日召開股東常會，增選1席董事。

凌華2019年第四季合併營收28.75億元，季增19.82％、年減5.03％，創歷史第3高。毛利率41.7％、營益率10.74％，分創近3年、4年來高點。雖然業外虧損擴大，歸屬母公司稅後淨利1.22億元，季增25.61％、年增4.93％，每股盈餘0.57元，雙創2年高點。

合計凌華2019年合併營收104.97億元，年增0.19％，改寫歷史次高。毛利率40.86％、營益率7.31％，分創近3年、近4年高點。雖然業外顯著由盈轉虧，歸屬母公司稅後淨利4.43億元，年增達81.3％，每股盈餘2.04元，雙創近4年高點。

凌華2020年2月自結合併營收8.02億元，月增達28.47％、年增達20.88％。雖因比較基期較高，累計1～2月合併營收14.26億元，年減12.38％，仍創同期次高。法人表示，凌華首季訂單能見度不錯，預期營收將持穩高檔，可望與去年同期相當。

不過，隨著全球新冠肺炎疫情全球延燒，特別是歐美市場出現大爆發情況下，由於零組件供應及物流運輸均面臨塞車卡關阻礙，凌華對第二季營運展望轉趨保守，需持續關注疫情後續發展狀況。

凌華日前獲面板大廠以每股57元公開收購取得19％持股，使股價在台股股災風暴下仍抗跌持穩，近日持續震盪走揚，26日大漲5.33％、收於65.2元，創近2年半高點。三大法人近齊持續買超，上周合計買超2725張、本周迄今續買超達1088張。

(時報資訊)