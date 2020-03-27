瑞基(4171)2019年合併營收3.66億元，稅後淨利9365萬元，EPS 2元。全年各產品營收比重，水產試劑40.4%、畜產試劑25.4%、伴侶動物試劑11.5%、設備15%、其他7.7%。若以市場區域分佈來看，大中華(台灣、大陸、香港)約占比54.3%、東南亞21.5%、中東9.01%。中東地區成長為去年160.9%。

展望2020年，瑞基持續對外拓展原有動物健康管理市場，在水產領域保持領先地位；畜產領域，將在亞洲全面拓展非洲豬瘟市場，以及強化雞禽產業商業模式；伴侶動物領域，持續鞏固大陸領導品牌地位，將台灣以及大陸所建立的寵物醫院商業模式推廣至歐亞市場。

瑞基體外診斷醫療器材(IVD)領域，因應新冠肺炎疫情，新型冠狀病毒檢測試劑已依循「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」向衛生福利部食品藥物管理署提出專案申請，同時送件國際單位FIND評測。新冠病毒試劑搭載POCKIT系列，快速得知準確檢測結果的特性，可在沒有PCR設備的場所，快速建立檢測新冠病毒的能力，瑞基也將調整產線產能，期能補足未來新冠肺炎大量檢測的需求缺口。

(時報資訊)