新冠肺炎疫情使觀光產業營運首當其衝，行政院決議將「觀光艱困企業薪資補助方案」加倍。對此，旅遊業者雄獅（2731）董事長王文傑、六福（2705）董事長莊豐如均同聲讚許，感謝政府傾聽產業心聲、並展現快狠準魄力，超前部署對症下藥，避免經濟連鎖崩潰。

新冠肺炎疫情衝擊全球整體經濟，尤以飯店業、航空業、旅遊業及泛觀光供應鏈產業損失最嚴重，面臨難以預測的產業寒冬期。包括雄獅旅遊、晶華酒店等產業龍頭對此超前部署、主動發起自救，以穩定全體員工，確保永續經營。

行政院政委龔明鑫26日宣布加碼「觀光艱困企業薪資補助方案」，業績衰退逾半的4大觀光旅宿業，若維持員工8成薪，政府補助員工每月薪資自2成提升至4成，企業支付由6成降至4成，上限倍增至2萬元，預計實施3個月、共14萬名員工適用。

雄獅董事長王文傑對此表示，感謝府院體察觀光產業遭逢經營困境，持續指示相關部會「精準、快速、有效、直接」的調整產業紓困政策。特別是交通部與勞動部立即運作應變，保障勞工權益，避免整體經濟出現連鎖崩潰效應，出手救世（台灣）救市（產業）。

王文傑認為，隨著新冠肺炎疫情逐日升溫、產業營運狀況惡化也接踵而來，政府不僅在防疫方面超前部署，並傾聽產業聲音，迅速展開「紓困2.0」計畫，「對症下藥」搶救瀕臨崩潰的觀光產業，感謝相關部會加速滾動式決策，即時解決企業與勞工問題。

六福旅遊集團董事長莊豐如指出，面對新冠肺炎疫情造成的嚴峻挑戰，業者們的第一個反應，都是想辦法讓員工們維持原有生活，並在現有的營運條件下，持續提供客戶高品質的服務，運用各種方案堅持下去。

莊豐如表示，非常感謝政府看到業者的努力，並展現快狠準的魄力，快速超前部署、出狠招加碼補助、準確理解產業危機與痛點。她認為，台灣人抗疫已成全球表率，相信在政府及業者共同努力下，整體台灣經濟將會快速恢復元氣、再次驚豔全球。

(時報資訊)