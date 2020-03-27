針對台中高等行政法院宣判中龍環評案敗訴一案，中鋼(2002)集團子公司中龍鋼鐵表示深表遺憾，指該案係依環境影響評估法進行送審，並經台中市環保局召開3次審查會議及1次環評大會審查，經半數以上出席委員同意審核通過之專業認定，後續將於收到判決書後，再研議處理方向。

中龍鋼鐵表示，在環境影響評估說明書內容中，並無變更鋼鐵產能，對於原環評書件之空氣、水等環境影響承諾亦未變更，並積極響應政府「搖籃到搖籃」零廢棄之循環經濟政策，增加資源化比例，減少廢棄物。目前在製程副產物的廠內回收、廠外資源化均有不錯的成果。

另外，有關媒體報載中龍公司對氣冷高爐石、水淬高爐石、石膏、轉爐石、脫硫石、鐵銹皮等8項物質的去向與應用記載不明，中龍表示與事實不符，上述物質在中龍公司之工廠登記、廢清書上均已登載為產品，自屬合法。目前在各項營建工程皆廣泛使用，像是水淬高爐石做成爐石粉後，可取代水泥，加入混凝土能提升建築的強度及耐久性，兼具減少碳排放的效益，已廣泛應用，例如台北101大樓、高雄85大樓等重大工程都有使用。

中龍於環評與法院審查過程均充份說明各項物質之用途與流向，並承諾進行自主管理，對各項物質之貯存、使用、品質進行控管，確保其能適材適所，響應循環經濟政策，發揮資源最大效用。

台中市中龍鋼鐵公司五年前廢棄物總量超過核准上限，以爐渣廢棄物是可用於鋪路等用途的資源，向台中市環保局提出變更環境影響說明書，經中市環保局環評會議核准通過，但環保人士提出行政訴訟。台中高等行政法院25日判決中市環保局敗訴，撤銷環保局核准變更的處分，環保團體進一步要求中龍重新進行環評程序；中龍與中市環保局將研擬是否上訴。

(時報資訊)