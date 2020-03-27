金管會公布保險業匯兌損益最新統計，雖然因避險成本續增，使壽險業2020年1～2月淨匯損增至408億元，但受惠投資股市及債券市場評價利益增加，稅前淨利仍達497億元，年增達1.82倍，淨值續升至1.99兆元，續創歷史新高。

金管會統計，新台幣2月貶值0.2％，壽險業前2月出現722億元匯兌收益，但避險工具評價損失達882億元、加計278億元換匯成本，整體避險成本攀升至1160億元，加計外匯價格變動準備金回沖30億元，合計仍出現408億元淨匯損。產險業則為淨匯兌收益1.2億元。

不過，受惠投資股市及債券市場評價利益增加，壽險業1～2月稅前獲利達497億元，較去年同期176億元跳增1.82倍。產險業稅前獲利29億元，則較去年同期30億元小減3.3％。合計保險業1～2月稅前獲利526億元，較去年同期206億元跳增1.55倍。

而壽險業截至2月底淨值達1.99兆元，較去年同期1.35兆元增加47％，續創歷史新高。產險業淨值1358億元，亦較去年同期1240億元增加9.5％。合計保險業淨值2.13兆元，較去年同期1.48兆元增加達43.8％。

(時報資訊)