連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）受惠「快樂檸檬」全球展店逾300家新店的展店效益顯現，2019年合併營收年增2％，創22.17億元新高，歸屬母公司稅後淨利年增25.5％，以1.29億元改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）3.8元，亦創歷史第3高。

雅茗董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利2.5元、股票股利0.5元，合計派利3元，盈餘配發率約78.95％。以26日收盤價58.1元計算，現金殖利率約4.3％。公司訂4月23日除息交易，並將於6月23日召開股東常會，補選1席董事。

雅茗2019年第四季合併營收5.03億元，季減17.16％、年減5.46％，為近2年半低點。毛利率51.38％，優於第三季50.63％及前年同期50.83％，但營益率降至3.57％的近4年低點。歸屬母公司稅後淨利0.09億元，季減80.39％、年增22.42％，每股盈餘0.27元。

不過，雅茗2019年合併營收仍創22.17億元新高，年增2％。毛利率雖降至51.7％的近4年低點，但營益率自6.43％回升至7.87％。配合業外虧損減少近9成，歸屬母公司稅後淨利1.29億元，年增達25.5％，改寫歷史次高。每股盈餘（EPS）3.8元，則創歷史第3高。

雅茗表示，去年獲利顯著成長，主要受惠「快樂檸檬」展店效益顯現，中國大陸及海外合計展出逾300家。由於新店均為新型態門市，營運績效相對較高，帶動獲利成長。雖然今年初遭逢新冠肺炎疫情亂流，但公司對今年營運表現仍具信心。

雅茗表示，中國大陸疫情發展已有和緩跡象，市場秩序逐漸恢復，觀察3月中旬以降的營運表現，相較於2月及3月初，門市銷售表現均呈現倍數成長，顯示消費力已由谷底回升。隨著企業復工率提高、民眾消費信心恢復，經濟活動回歸正軌指日可待。

雅茗指出，由於「快樂檸檬」在中國大陸已具深厚知名度、品牌價值高，在此波市場重整風暴中仍獲市場青睞，3月初至今的新簽約加盟店，以平均每日新增1家的速度成長，因此今年「快樂檸檬」的新展店目標仍維持500店不變。

雅茗今年仍以「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭為主軸，並加速國際市場布局。今年至今除了日本子公司增資、與美國與北加州營運商成立合資公司外，也進軍印尼、馬來西亞插旗，與當地合作夥伴合資，馬來西亞首店規畫將在夏季開出。

以過去SARS時期經驗判斷，雅茗認為在短期因素的疫情影響過後，市場會迎來爆發性反彈的消費潮。雅茗歷經現階段的調整後，未來營運效率將更加提高。同時，今年也會尋求適合的併購機會，目前已有多家標的正在洽談中，看好成長動能不虞匱乏。

(時報資訊)