根據美國霍普金斯大學的全球疫情地圖統計，截至27日，全美確診人數超過82000人，一舉超越大陸與義大利，成為全球確診人數最多的國家。對此，美國總統川普對於大陸的確診人數表示懷疑，表示「你根本不知道」實際數字，且美國數據會上升，是因為篩檢人數增加之故。

(中時電子報)