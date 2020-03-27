陸媒《環球時報》27日社評指出，廿國集團（G20）特別峰會得以舉行，反映了各國合作抗疫的實際願望。對抗新冠疫情顯然需要各國的更多團結。世界的團結，首先意味著大國的團結。大國彼此較勁，人類的團結就是句空話。而頭號力量的大國是否真心致力於推動國際合作的不斷加強，更具有決定性意義。因此不能不說，美國對世界合作的能力，遠低於人類抗擊疫情的需求，是負有首要責任的。

社評警告，全球新冠疫情尚未達到高潮，人類在它面前暴露的最大弱點是團結和協調行動能力的不足。國際上有很多組織，貿易、金融、資訊等全球性紐帶非常發達，但這一切並沒有鑄成全球對抗大流行病這種危機所需的真正團結，國際體系充滿了脆弱。

社評肯定，大陸能夠在短時間裡有效抑制住疫情，根本原因是這個國家有高度的統籌和統一行動能力。病毒之所以後來在全球肆虐，是因各國實為各自為戰，彼此構築的防線，無法連接成抵禦病毒的長城。

社評認為，新世紀以來，我們經歷了地震、海嘯、颶風等傷亡慘重天災，這一次又受到新冠病毒完全超乎想像衝擊，人類主要經濟活動幾乎休克，然而，全球用於防範自然災害的總費用，遠低於各國軍費總和。

社評稱，美國對大陸的攻擊在疫情肆虐期間也未停止，反映了地緣政治思維的強大慣性無處不在。

社評強調，本世紀以來，美國遭遇的危機大多是非地緣政治的，真正的政治衝擊只有「9·11」一次。無論卡崔娜颶風、2008年金融危機、再到本次新冠病毒海嘯，都與美國國安團隊和情報機構精心籌畫的事項無關。美國對危險的臆想和他們的現實遭遇，嚴重不吻合。

社評總結，亡羊補牢，未為晚矣，人類需要加緊構建迎接共同挑戰的能力。這場前所未有的全球公共衛生危機，應當成為認識構建這種能力緊迫性和邁出實際步伐的機會。

(中時 )