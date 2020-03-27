周四美股道瓊指數大漲逾6%，創下90年來最大的3日漲幅，且較周一觸及的低點上漲了21%，宣告再度重返牛市。美國上周初請失業金人數雖創下歷史新高紀錄，但仍好於投資人最糟的預期。市場密切關注的焦點仍是2兆美元規模空前的紓困振興法案進展。美國參議院在通過該法案後，已送交眾議院表決。

聯準會主席鮑爾表示，除周一宣布前所未見的無上限量化寬鬆（QE）政策之外，聯準會隨時準備再採取「積極」行動支撐市場信貸水位，此番發言進一步提振市場的樂觀情緒。分析師表示，鮑爾說的是聯準會沒有彈盡援絕之虞，決策委員會仍有採取更多行動的政策空間。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）下跌2.9點，但仍接近2018年、2019年以來的高點。

周四收盤，道瓊工業指數大漲1351.62點或6.38%，為22,552.17點，較周一創下的低點上漲21%，結束僅11天、創下史上為期最短的熊市。

標普500指數大漲154.51點或6.24%，為2,630.07點，自2月中旬以來首見連漲3日的行情，自周一以來該指數已累計上漲約17%，惟仍較2月19日觸及的歷史低點跌22%。那斯達克指數收漲413.242點或5.6%，為7,797.54點。

標普11大類股全面大漲，以公用事業股上漲8.4%，漲幅最大；其次分別為地產股漲7.8%，醫療保健股漲6.98%。

(時報資訊)