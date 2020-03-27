逸達生技(6576)獲歐洲藥品管理局(EMA)通知，確認前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI42毫克(6個月緩釋劑型，即FP-001 50毫克)上市許可申請文件齊全，正式進入審理流程。照EMA審理流程，若審查順利，合理推估將在1年左右的時間取得上市許可意見。

在高齡化的社會，前列腺癌病患數日趨攀升。2015年全球前列腺癌藥物市值有64億美元，估計年複合成長率8.6%，至2024年將成長至135億美元。

賀爾蒙治療約占前列腺癌用藥的5~6成市場。據Visiongain 2015年報告，2014年前列腺癌LHRH賀爾蒙療法藥物市場為37.6億美元；柳菩林屬於LHRH促進劑，該類藥品在2014年的全球銷售額達24億美元(約佔整體LHRH賀爾蒙療法市場64%)，為前列腺癌緩解治療的主流療法。

逸達的CAMCEVI 42毫克是以獨家的緩釋針劑平台技術研發的預充填式6個月緩釋針劑，改善三十年來高活性柳菩林針劑需人工混合的技術障礙所造成之不便及可能的使用缺失。

(時報資訊)