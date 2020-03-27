美股好牛 亞股率先開市日韓股開盤暴漲 09:372020/03/27 工商 梅中和 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股在近3個交易日的走勢好牛，累計漲幅逾21%，市場評估不排除進入新一波段牛市格局，消息面激勵周五在亞股率先開盤的日、韓兩市場大漲，迄台上午8：52，日本日經指數暫報上漲600點，漲幅3.12%；南韓綜合指數，也上漲3.58%。 (工商 ) #美股 #亞股 #開盤 #率先 #開市 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》新興亞股今年已遭外資賣出377.9億美元，台股170億美元居冠 15:232020/03/23 財經 全球邊境關閉 亞股賣超不止 18:112020/03/23 財經 新興亞股流出見緩 選股布局台股正逢時 19:572020/03/23 財經 Fed買債無上限 激勵亞股黃金道瓊期齊飆高 09:312020/03/24 財經 《日股》聯準會擴大激勵，亞股全面飆漲 10:342020/03/24 財經 美期指反彈＋亞股勁揚 台股一度收復9,400點 12:332020/03/24 財經 Fed放錢 亞股大漲 台股返10年線收9285 14:492020/03/24 財經 新興亞股 流出見緩 台股相對有撐 04:102020/03/25 投資理財 亞股 疫情過後翻漲可期 04:102020/03/25 投資理財 歐美亞股強彈 台股報復性大漲逾400點 攻克9,700點 10:192020/03/25 財經 財經熱門新聞 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 財經 台股彈千點 散戶切心退場 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》台股強彈千點 散戶心死退場 - 財經 【台股買點在這5】多做功課緩投資 算利教官：先穩定現金流 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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