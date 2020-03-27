美股在近3個交易日的走勢好牛，累計漲幅逾21%，市場評估不排除進入新一波段牛市格局，消息面激勵周五在亞股率先開盤的日、韓兩市場大漲，迄台上午8：52，日本日經指數暫報上漲600點，漲幅3.12%；南韓綜合指數，也上漲3.58%。

(工商 )