曾入圍第29屆金曲獎最佳新人的創作歌手丁世光，今（27）日推出第二張專輯《實況電影》，他表示：「它是我過去2年中最重要的目標，在這個過程中，第一張專輯《神經誌》陸續在亞洲各地獲得一些專業獎項的認可，對我來說，得獎不僅沒有變成是一種壓力，反而是很好的鼓勵與動力。」

2018年丁世光一舉入圍第29屆金曲獎最佳新人、最佳國語專輯、年度專輯等3項大獎；也獲得中國大陸第18屆華語傳媒音樂大獎的「年度最受矚目男新人獎」；更獲邀參加韓國MAMA亞洲音樂大獎，拿下了「最佳亞洲新人獎」，屢獲各大獎項肯定。

新專輯定名為《實況電影》，丁世光說：「我認為人生是一場每時每刻都正在上映、無法NG重來的實況；但生活中很多故事卻又離奇得就如寫好劇本的電影一般，每個人都在自導自演這一部屬於自己的電影。」丁世光《實況電影》專輯，3月27日實體上架。

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(中時電子報)