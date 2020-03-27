（9：51更新指數）

台股早盤開高一度來到9945點，但觸及9926點也就是3月13日爆出3036億巨量的相對位置，解套賣壓大舉出籠，至上午9點51分，大盤指數上漲112點，拉回至9848點，9900點暫時失守。

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在美股周四暴漲逾1300點的激勵下，台股連續第4天勁揚，開盤多頭氣勢如虹飆漲逾200點，站上9900點，企圖朝萬點大關邁進。法人指出，台股從低點反彈逾千點，在亞股中相對強勢，後續重挫機率大減，但前波9926點爆出逾3千億巨量，今若觸及此位置恐有解套賣壓殺出，投資人得小心應對。

儘管美國上周領失業救濟人數攀升328萬人創下歷史新高，但在2兆美元的刺激法案及Fed主席鮑爾保證Fed不會彈藥用盡，投資人信心大增，恐慌指數 VIX 下滑，加上G20承諾將採取一切手段對抗疫情，帶動美股終場大漲1351.62點（或6.38%），收22,552.17點。儘管如此，與上月創下的歷史新高相比，道瓊指數仍下跌了7,000點或23.7％。

元富投顧指出，台股隨著美股上下震盪，區間以9,600～10,200來看待。籌碼方面，外資前日才結束連12日賣超台股，然而僅買超一日又轉為賣超，顯示國際疫情仍未緩和，外資保守觀望，外資短線對台股屬中性偏空操作。從技術面來觀察，台股呈現反彈格局，價漲量縮、KD黃金交叉向上，站上10日線，可觀察權值股台積電、大立光、鴻海。以內資為主的櫃買指數緩步墊高，日K連三紅，顯示信心逐漸回復中，區間以114～125點來看待。

(中時電子報)