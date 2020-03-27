新北市長侯友宜聲望高過國民黨！？美國在台協會（AIT）理事主席莫健日前與侯友宜會面，引發外界揣測。對此，國民黨台北市議員李明賢表示，AIT的會面代表非常看重侯，甚至AIT可能開始在押寶了，因為侯是現在國民黨唯一可以和衛福部長陳時中抗衡人物，也可能是國民黨2024的熱門人選。

侯友宜力拚市政的作法讓其成為國民黨的黑馬！甚至連AIT都來接觸跟拜會，不僅如此，侯友宜拍攝如何防疫新冠肺炎的影片，AIT都在臉書分享這段影片，在在都顯示美方看重侯友宜的態度。

對此，李明賢接受《中評網》訪問時表示，AIT的接觸代表非常看重侯，甚至放遠來說或是2024的熱門人選，也就是說AIT有點在押寶的味道。且侯友宜現在的聲望現在高過國民黨，因為侯力拚新北市政的形象，深入人心。更重要的是，侯友宜懂得和黨中央保持距離，在國民黨黨支持度慘烈的狀況下，也是一種聰明的策略，國民黨應正面看待。

(中時電子報)