根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基27日最新爆料，受到新冠肺炎疫情影響，NBA即將針對來自全世界的100位高收入管理人員，進行20％的工資刪減，其中包含NBA總裁席爾佛，將會一口氣減少200萬美元年薪，等同台幣6000萬。

「這是一個空前嚴峻的時期，NBA就跟其他行業的公司一樣，我們必須採取短期措施，來因應我們在業務與組織上受到的嚴重影響。」NBA發言人麥克巴斯隨即發布聲明表示，主要降薪人員除了席爾佛，也包含NBA副總裁馬克塔圖。

2014年2月從已過世的前總裁史騰手中接掌NBA總裁大位的席爾佛，今年即將面臨生涯最嚴苛的考驗，畢竟NBA原本就還沒從去年10月的火箭總管莫瑞失言風波當中復原，如今又遇新冠肺炎被迫無限期停賽，自己被降薪只是第一步。

席爾佛跟聯盟之間合約還有4年時間左右，接下來要該如何幫助NBA重新從新冠肺炎疫情當中重新站起，將會考驗他的籃球智慧與商務經驗，起碼他願意共體時艱，自己率先降薪2成，但外界都在等著看他的復賽計畫到底該如何執行！

(中時 )