搶攻高檔精緻婚宴商機，台北美福大飯店將於4月18日於館內「GMT義大利餐廳」舉行精緻浪漫的婚宴秀，邀請計畫成家的新人體驗精心舖陳設計的「歐風浪漫」，參加者除了參觀高雅的婚宴及露臺證婚場地，還可試穿「西敏英國手工婚紗」英式婚紗，於廳內優雅取景拍照。

現場另展示義大利VBC、葡萄牙Cutipol等品牌的職人手作餐具，可為新居添新品。每位賓客可品嚐到義籍主廚料理的爐烤美國肋眼心牛排、婚禮迎賓小點及飲品等輕食料理。

除此，參與活動的新人並獲得日本「施舒雅美容世界」的新娘保養優惠券乙張，憑券可享指定課程2,500元折抵優惠，體驗加贈手美甲服務。當日下訂，滿額享限量新人禮，有價值16,170元的行政客房、施舒雅美容世界「香精淋巴按摩課程」VIP券（價值4,400元）、西敏英國手工婚紗包套優惠42,000元（原價69,800元）、台北美福Cocoon池畔酒吧婚禮派對優惠、迪士尼「達菲&雪莉玫」婚禮限定版等。，即日起歡迎預約報名，3月31日前享優惠價兩人同行1,314。

台北美福飯店GMT義大利餐廳以提供道地義大利套餐、單點料理為主，每到週末假日則搖身一變成為新人們的宴客場地，簡約高雅的廳內設計，點綴些許裝飾即顯得優雅大方，全廳可容納80-120位賓客，受到喜歡精緻、溫馨婚宴的賓客喜愛，餐點供應方式提供全自助式、半自助式及套餐服務，賓客可自由挑選。精緻型婚宴每位2,880元+10%起，廳外的半開放空間可作為婚禮前的迎賓酒會，隱身於餐廳內的露臺，為新人的專屬證婚場地，溫馨、動人的證婚儀式，讓空氣瀰漫著親友們的祝福，從戴上戒指的那一刻起不但為這場甜蜜婚宴揭開序幕，更帶領兩人走上幸福的路。

GMT義大利餐廳婚禮體驗秀當天邀請的「西敏英國手工婚紗」，是由西敏創始人與設計師Annie Loiseau於英國成立Western Design高級手工訂製服設計中心，並於台灣設立婚紗公司，至今已擁有超過1000款夢幻婚紗。活動當天將備有多款唯美婚紗及紳士西服供體驗，每位提供一套免費試穿，賓客可於iN Fleurs 齊苑花藝精心裝點有浪漫花飾的GMT義大利餐廳自由取景，優雅的花飾讓幸福氛圍無限漫延。

除了婚紗體驗，現場展示有「義大利VBC CASA」 職人手作餐具，成立於1979年的義大利品牌VBC，結合了傳統陶瓷的製作優點與經驗，由義大利師傅手工雕刻和手工染色製成，每一個成品的顏色和紋路略有不同，但也因此增加它的獨特性和美感。獲得米其林餐廳與高級郵輪青睞的「葡萄牙Cutipol餐具」，發跡於20世紀的葡萄牙Cutipol，秉持著葡萄牙傳統餐具的老工藝精神，其設計簡潔時尚、線條流暢符合人體工學，所有商品皆採用頂級不鏽鋼材，由專業工匠手工完成一件件美不勝收的高品質餐具。擁有百年歷史的「英國Queen Anne」銀器，純熟的工藝技術，展現無須打亮即可常保銀器的閃耀光澤，原汁原味的英國設計製造，低調又細心描繪的花紋，讓簡約的生活用品變得不同；倫敦新銳設計師「Sara Miller」品牌彩繪餐具，由2016年獲英國極具聲望的Henrie Awards「最有潛力年輕設計師」肯定的Sara Miller創立，將對旅遊的熱情及不同文化的愛好展現在作品上，創作出純粹美好、動人優雅的設計。

美福飯店表示，4月18日活動當天簽約下訂，即有機會將台北美福準備的多項新人禮帶回家。訂席19萬元起加贈婚禮香檳塔或婚禮小物等，，滿39萬元即贈價值16,170元的行政客房乙間，或選擇Cocoon池畔酒吧限量婚禮派對優惠，原價230,000元的包場費，新婚優惠價只要52,099元，每組提供有80人份酒精及無酒精飲品暢飲兩小時，於婚前為自己舉辦婚前慶祝派對告別單身，或舉辦婚禮派對延續這一刻的幸福喜悅。此外，還有來自日本施舒雅美容世界「香精淋巴按摩課程」VIP券（價值4,400元）、西敏英國手工婚紗包套優惠價42,000元（原價69,800元）、迪士尼「達菲&雪莉玫」婚禮限定版、德國IHR藝術餐巾紙及Queen Living網站全系列商品75折優惠等好禮，滿額即享。

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