美股三大指數昨夜齊漲，4月台指期今日開盤大漲268點，為9899點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨指出，台指期周四上漲46點至9631點。價差方面，台指期逆價差擴至-105.36點，電子期逆價差擴至-4.16點，金融期逆價差擴至-9.9點。台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加486口至17420口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少976口至45846口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4318口至11265口。

永豐期貨表示，台股指數周四早盤雖一度翻黑，但多空拉鋸後，隨即再度走強，50大權值股超過一半走揚，再加上上市櫃業者逾50家漲停，激勵指數終場上漲91.61點，收在9736.36點。未來仍要留意指數下跌主因來自於歐美疫情，由於疫情高峰仍未到來，不排除將再次震盪拉回，仍需持續關注歐美疫情發展，並等待美股出現止穩訊號。

(時報資訊)