支持台鞏固邦交 川普簽署台北法案了 09:122020/03/27 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普已簽署簡稱「台北法案」的台灣友邦國際保護及加強倡議法案。（示意圖／美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據白宮新聞秘書室網站公布，美國總統川普已簽署簡稱「台北法案」的台灣友邦國際保護及加強倡議法案（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act, TAIPEI Act），該法案要求美國行政部門以實際行動協助台灣鞏固邦交及參與國際組織，並尋求機會進一步增強與台灣經貿關係。 文章來源：Bill Announcement (中時電子報) #台灣 #美國 #台北法案 #邦交 #川普 #簽署 也許您會感興趣 國際熱門新聞 新冠防疫大敗 中國病毒變成美國病毒 - 國際 陸疫情恐死灰復燃？專家：這時觀察就知真假 - 國際 不願面對？美確診人數成第一 川普反酸陸一句話 - 國際 紐約急診如「世界末日」 醫護垃圾袋當防護衣 醫療瀕崩潰！ - 國際 支持台鞏固邦交 川普簽署台北法案了 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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