根據白宮新聞秘書室網站公布，美國總統川普已簽署簡稱「台北法案」的台灣友邦國際保護及加強倡議法案（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act, TAIPEI Act），該法案要求美國行政部門以實際行動協助台灣鞏固邦交及參與國際組織，並尋求機會進一步增強與台灣經貿關係。

(中時電子報)