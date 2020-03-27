北部某高中因有2例確診停課至27日，下周就要恢復上課，該校學生也指出，停課期間學校遭到網友不斷的攻擊，甚至有學生在社論平台寫下，「這陣子穿著外套要忍受多少歧視」，面對異樣眼光的投射，不少學生感到很不舒服，某校高中輔導老師表示，異樣眼光和歧視會影響學生的心靈，害怕回到學校上課，學校老師也必須加強對孩子的關切。

有學生在論壇指出，檢疫期間同學都避免穿著學校服，因穿上後就會被指指點點，但是負面新聞和輿論卻還是在網路上不斷出現；另外，也有同學在論壇上貼文提出，記者追一篇新聞，寫一篇報導，換來的是世俗對我們的銳利眼光，甚至提出某節目報導說，確診高中生是熱舞社，還發文炫耀自己得病的不實新聞，讓學生飽受壓力。

任教於該校的老師也指出，停課期間，學生受到輿論抨擊和歧視，對學生的心靈很難修復，下周就要恢復上課，學生也會相當猶豫是否要穿上校服，停課期間師生也不斷努力，盼能讓風波盡快停息。該校校長也指出，學生都是自主管理，一切都是以指揮中心為主，請大家不要再拿來做輿論。

台大電機系教授葉丙成在該校停課期間也相當關注該校狀況，先前還爆料有學生在麵店端麵，引發不少網友抨擊該校，葉丙成在臉書上發文指出，「對於日前的貼文造成學校被媒體關注產生額外壓力，心裡感到過意不去」、「也很佩服學校能在短時間內做好完整的教學規畫，接下來的時間該校老師也都要忙著停課期間的線上補課，請媒體朋友不要打擾他們，日後也不會再針對此例發言。」

(中時 )