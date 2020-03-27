隨新冠肺炎疫情快速升溫，民眾黨昨日呼籲行政院應換掉中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，改由行政院長蘇貞昌接手主導。對此，蘇貞昌今上午赴立院接受總質詢前表示，台灣在集體努力下被全世界肯定，讓全世界終於分出台灣跟中國不一樣，台灣好棒，「陳時中做得非常專業、負責、非常好，我們不會換」。

蘇貞昌表示，從疾管署的記者會看到防疫是非常辛苦、講求團隊合作的工作，大家專業分工合作無間，而陳時中部長在第一線指揮防疫，做得非常專業、非常負責、非常好，「我們不會換」。

蘇貞昌強調，在總統蔡英文領導下，整個行政團隊大家都非常的專業、盡責，也因為有這樣好的團隊，所以獲得大家認同，陳時中部長也認同整個團隊。

他說，在這一次疫情中，大家看到台灣人的高水準，並且同舟一命，大家集體有安危與共、共同努力的心境。就像看趴趴走的人，地方政府乃至於村里長社區都會出來指責檢舉，就可以看到台灣人知道要同舟一命，分工合作、集體努力，所以被全世界肯定，也讓全世界第一次這麼注重台灣，也分出台灣跟中國不一樣，台灣好棒。

蘇貞昌說，這真的讓一輩子做政治工作的人，感覺到台灣真的可以做得很好，台灣是個很好的國家，要更珍惜更努力，在一波一波的疫情發展中更要守住第二波，大家一定要把台灣守好，因為我們是同一國的。

(中時 )