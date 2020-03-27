新冠肺炎疫情讓NBA決定暫停賽季，其中前3起球員確診病例出現在猶他爵士、底特律活塞之戰，然而，據《Yahoo Sports》報導，除了3名球員之外，同場比賽又傳出一名在活塞主場擔任攝影師的男子確診新冠肺炎，而且目前陷入昏迷。

爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）11日確診新冠肺炎，隨後他的隊友米歇爾（Donovan Mitchell）相繼中鏢，之後第3例確診球員是活塞的前鋒伍德（Christian Wood），事隔半個月又有一名攝影師出現症狀，隨後檢測隊病毒呈陽性反應，7日爵士與活塞的交手就出現4起病例。

據了解，這名確診案例在活塞主場「LittleCaesars Arena」擔任轉播組工作人員，算是非常資深的攝影師，主要工作是負責賽後球員在休息室的採訪拍攝，基於隱私考量，報導中並未公布該名男子的姓名，目前也不清楚他的感染源來自何處。

確診案例的朋友表示，當事人在比賽後一週感到不舒服，在家休養情況仍未好轉才前往醫院看診，當時個案向朋友發了一條短訊，表示醫院將自己關在小房間裡並戴上口罩，之後稱含氧量過低，雖然22日還有聯繫，但個案當天傳訊息說：「我會失去聯繫大約一天左右。」不久後，朋友才得知個案已出現昏迷情況。

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(中時電子報)