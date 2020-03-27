嘉義市3例確診 全面禁探病後醫院空蕩蕩 09:342020/03/27 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中榮總嘉義分院禁止探病，全院空蕩蕩。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎疫情確診病例不斷爆發，疾病管制署傳染病統計資料查詢系統，27日上午5時43分更新資料，嘉義市已出現3起確診，嘉義市衛生局表示，新增2例是從歐洲返台的2名男性，目前累計3例都是居家檢疫的人，都是第1次採檢即呈陽性反應，立刻由專責救護車送醫。 疾病管制署的傳染病統計資料查詢系統27日上午嘉義市已有3例確診。（截圖自疾管署／廖素慧嘉義傳真） 嘉義市衛生局副局長廖育瑋表示，請民眾不要恐慌，3例確診案例都從國外返台時已做好個人防範，回台後也配合居家檢疫，為加強防疫，27日起醫院全面禁止探病，加護病房（ICU）、安寧病房、病人術前說明等特殊情形得經主治醫師同意可以探病。 (中時 ) #嘉義市 #市衛生局 #衛生局 #資料 #檢疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫新手段 屏縣府推平安手環 17:462020/03/24 生活 武漢包機第二批返台112人 今晨宜蘭檢疫所出關 08:562020/03/25 社會 自港返台居家檢疫太悶 嘉義3人出門逛逛各罰30萬元 17:102020/03/25 社會 嘉義市「防疫小黃」月薪9萬多 僅2司機願冒風險 18:342020/03/25 社會 苗栗縣衛生局落實醫院防疫機制輔導查核 19:232020/03/25 生活 嘉義市出現第1例確診個案 西部淨土失守一塊 09:002020/03/26 社會 案193女友爆自費住負壓病房 高市衛生局駁斥 10:422020/03/26 生活 居家檢疫破4.5萬人 研議檢疫旅館獎勵措施 14:302020/03/26 生活 台商爽遊金芭黎罰30萬 高市衛生局證實已繳清 16:002020/03/26 社會 飆破4萬5千人 檢疫所量能不夠 壓力破表！瞬間爆量 居家檢疫恐成破口 04:102020/03/27 生活新聞 社會熱門新聞 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 社會 驚呆！西班牙封城防疫 街頭驚見4肢著地「人裝狗」 - 社會 包裹已派發 警：小心釣魚簡訊詐騙 - 社會 北港媽祖醫院有確診者？ 院方報警 - 社會 防疫回馬槍 永和警複查抽檢居家檢疫者 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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