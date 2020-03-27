國內新冠肺炎疫情確診病例不斷爆發，疾病管制署傳染病統計資料查詢系統，27日上午5時43分更新資料，嘉義市已出現3起確診，嘉義市衛生局表示，新增2例是從歐洲返台的2名男性，目前累計3例都是居家檢疫的人，都是第1次採檢即呈陽性反應，立刻由專責救護車送醫。

疾病管制署的傳染病統計資料查詢系統27日上午嘉義市已有3例確診。（截圖自疾管署／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市衛生局副局長廖育瑋表示，請民眾不要恐慌，3例確診案例都從國外返台時已做好個人防範，回台後也配合居家檢疫，為加強防疫，27日起醫院全面禁止探病，加護病房（ICU）、安寧病房、病人術前說明等特殊情形得經主治醫師同意可以探病。

(中時 )