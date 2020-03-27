海基會昨天宣布，滯留湖北的台灣人將由中華航空自上海包機接回台灣，但傳出有台胞認為2100元人民幣的機票太貴，對此，行政院長蘇貞昌今上午赴立院接受總質詢前說，「使用者付費」。

海基會昨晚公布的上海台北包機價格，12歲以上為2100人民幣、2到12歲為1700人民幣、2歲以下200人民幣。有台胞認為，這班由政府指定的航班，比自己訂的價格貴上不少，且過去2個多月滯留湖北，積蓄幾乎見底，對這樣的包機價格難以接受。

對這樣的聲音，蘇貞昌表示，接回國人同胞是政府不斷努力的工作，過去雖一波三折，也看到一批一批回來，且真的照政府訂的原則，像第二批就不會有事，所以希望能盡量便利安排，讓滯留的同胞能回來。

蘇貞昌說，過去談的班機有各種狀況，其中一種是當中國解封武漢後，讓同胞有開放的機場搭機回來也是一種方法，總是以最方便、最能接回來、也最能保護同機乘客安全、保護2300萬同胞安全為考量。

蘇貞昌強調，至於機票的價格，「使用者付費」，希望能減輕同胞的負擔，但這一些都要與航空公司磋商。

(中時 )