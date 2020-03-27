電競品牌暨板卡大廠微星（2377）2019年合併營收創1204.91億元新高，年增1.66％。惟毛利率13.16％、營益率4.94％，分創近6年、近4年低點。不過，稅後淨利55.87億元，年減7.51％、仍改寫次高。每股盈餘（EPS）6.61元，則創歷史第3高。

微星2019年第四季合併營收登320.45億元次高，季減2.34％、年增7.71％。毛利率12.61％、營益率4.01％，低於第三季13.34％、5.8％，優於前年同期10.47％、2.18％。稅後淨利13.11億元，雖季減23.46％、仍年增達93.09％，改寫同期新高，每股盈餘1.55元。

觀察微星去年各產品營收貢獻，仍以板卡產品占49％最高，PC等系統產品以45％居次，EPS/IPS/ACS等其他系統產品6％。以各區域營收概況觀察，則以亞太區達37％最高，歐洲以36％居次，北美則占27％。

微星2020年2月自結合併營收81.29億元，月減19.23％、年減1.41％，為近14月低點。累計1～2月合併營收181.95億元，年減4.63％，仍為同期第3高記錄。公司下午將召開線上法說，說明營運概況及展望。

(時報資訊)