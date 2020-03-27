據CNBC報導，新冠狀病毒感染全球確診病例總數超過52.6萬人，全球確診死亡人數至少2萬3700人，截至美東周四晚間美國至少8萬2,400人確診，已經超過中國與義大利，成為全球感染人數最多的重災區。目前美國累計確診死亡至少1,100人。

本月初美國的新冠肺炎總確診數僅約100例，在上周突破5000例，美國官員坦承這個確診數可能低估了全美實際的感染數。根據紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）所說，截至周四上午，紐約州確診數達到3萬7,258人，將近占當時全美總確診數的一半。他表示，現在確診病例激增，部分因之前缺乏檢測，導致未獲確診感染數的「積壓」。

目前中國總確診數排名世界第二，為8萬1,285例，義大利周四新增確診6,153例，累計確診突破8萬人，達到8萬539例。義大利死亡病例新增662人，累計死亡病例8,165人，全球排名第一，致死率超過10%，亦為全球最高。

儘管新冠肺炎肆虐導致失業人口暴增、經濟衰退風險急升，惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）周四仍重申美國長期外幣發行人違約評等為「AAA」，並給予「穩定」的信評展望。惠譽表示，疫情爆發導致美國部分經濟活動停擺，美國經濟將出現深度萎縮，主要將發生在2020年第二季，全年國內生產毛額（GDP）估將下跌約3個百分點，較2009年全球金融危機期間更為惡化，但如果疫情擴散獲得控制，明年經濟就會復甦。美國勞工部周四公布上周（截至21日）初次請領失業救濟金人數暴增至330萬人。

(時報資訊)