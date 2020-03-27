新冠肺炎肆虐全球，其中世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）低估疫情的嚴重性，以及輕忽的態度讓許多人相當不滿，因此發起連署要他下台。不過有媒體爆料，譚德塞竟認為，一切都是台灣發動網軍在攻擊他。

根據《上報》報導，譚德塞對於3個月來的種種爭議及批評，其實相當在意；有外交人員透露，譚德塞曾私下怒斥網路社群上出現大量抨擊他親中及不適任的言論，來自台灣發動網軍在背後操作，更指台灣爭取參與WHO「另有政治目的」。

但事實上，不少國家都對譚德塞做出相關的抨擊與批評，包括美方曾多次怒轟太過附和中國，因此打算提名衛生及公共服務部（HHS）助理部長賈諾（Brett Giroir）出任WHO執委會的執行委員。不過其實這次台灣在防疫工作上的表現，早就獲得國際注目與肯定，雖然不知是否影響參加世界衛生大會（WHA），但相信台灣的實力，大家有目共睹。

目前加拿大網友伊普（Osuka Yip）發起的譚德塞下台連署，已經超過50萬人達標，繼續朝100萬人邁進。連署書中也聲援台灣，強調不應出於任何政治原因將台灣排除在世界衛生組織之外，因為台灣的技術比「世界衛生組織精選名單」上的一些國家，都來的先進許多。

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(中時電子報)